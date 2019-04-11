Международная федерация журналистов призвала не выдавать Ассанжа США

Лондон, 11 апреля. Основателя международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа нельзя выдавать США, где есть смертная казнь, заявил президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут.

В комментарии РИА Новости он заявил, что «IFJ, как правило, выступает в защиту осведомителей так же, как и журналистов», однако конкретных комментариев у федерации по поводу задержания Ассанжа нет.

«Важно, чтобы он не был выдан Соединенным Штатам, поскольку смертная казнь все еще существует в США», — заявил Лерут.

Ранее сообщалось, что Ассанжа арестовали по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом, австралиец в настоящее время находится под стражей в центральном полицейском участке Лондона. Он помещен в камеру предварительного заключения напоминает «Свободная Пресса».

Видео задержания Ассанжа попало в Сеть. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов прибыли к эквадорскому посольству и вывели Ассанджа за руки из здания, пишет «Пятый канал». По мнению матери арестованного основателя Wikileaks Кристины Ассанж, ее сын может предстать перед британским судом в течение суток после ареста. Она подчеркнула, что главная задача заключается в том, чтобы остановить экстрадицию Ассанжа в США, сообщает «АиФ».

Как напоминает kp.ru, основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks несколько лет назад обратился к правительству Эквадора с просьбой о политическом убежище. Причиной стала возможная экстрадиция в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию тайных документов, подчеркивает «ФедералПресс».

В интервью Федеральному агентству новостей известный публицист, журналист-международник Израэль Шамир заявил, что ситуация с возможной депортацией Ассанжа в Соединенные Штаты действительно тревожная. Эксперт призвал в сложившейся ситуации надеяться на лучшее и напомнил историю с бывшим специальным агентом ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом, который получил убежище и вид на жительство в РФ.