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Трамп поблагодарил РФ и Китай за помощь на границе с КНДР

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Трамп поблагодарил РФ и Китай за помощь на границе с КНДР

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России и Китаю за оказанную помощь на границе с Северной Кореей. Об этом глава Белого дома заявил перед встречей с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Трамп во время встречи с Мун Чжэ Ином поблагодарил Китай и Россию за оказание помощи на границе с Северной Кореей», — сообщает агентство Reuters.

Россия и Китай ввели против КНДР рестрикции в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Трамп неоднократно благодарил Пекин и Москву за введенные санкции в приграничных с КНДР районах. Кроме того, американские сенаторы предложили ужесточить санкции против КНДР. Парламентарии сетуют на то, что с прошлого года темпы ввода новых санкций против Пхеньяна замедлились на фоне переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

В четверг лидер Северной Кореи выступил с заявлением, в котором призвал к борьбе со всеми, кто вводит санкции против его страны. По словам Ким Чен Ына, вводимые против Северной Кореи санкции лишь подтверждают правильность «политики опоры на собственные силы», которую проводит Пхеньян. 

Автор: Софья Куликова
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