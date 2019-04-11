Трамп поблагодарил РФ и Китай за помощь на границе с КНДР

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России и Китаю за оказанную помощь на границе с Северной Кореей. Об этом глава Белого дома заявил перед встречей с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Трамп во время встречи с Мун Чжэ Ином поблагодарил Китай и Россию за оказание помощи на границе с Северной Кореей», — сообщает агентство Reuters.

Россия и Китай ввели против КНДР рестрикции в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Трамп неоднократно благодарил Пекин и Москву за введенные санкции в приграничных с КНДР районах. Кроме того, американские сенаторы предложили ужесточить санкции против КНДР. Парламентарии сетуют на то, что с прошлого года темпы ввода новых санкций против Пхеньяна замедлились на фоне переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

В четверг лидер Северной Кореи выступил с заявлением, в котором призвал к борьбе со всеми, кто вводит санкции против его страны. По словам Ким Чен Ына, вводимые против Северной Кореи санкции лишь подтверждают правильность «политики опоры на собственные силы», которую проводит Пхеньян.