Власти Украины рекомендовали включить в учебники истории главы о НАТО, ЕС и томосе

Киев, 11 апреля. Власти Украины рекомендовали добавить в учебники по истории для 11 класса информацию о предоставлении томоса, а также о курсе страны в Евросоюз и Североатлантический альянс, заявила главный специалист директората дошкольного и школьного образования Минобразования Украины Раиса Евтушенко.

Авторам учебников рекомендовано обновить информацию, добавив в них сведения о намерении страны вступить в ЕС и НАТО. Уточняется, что эти главы появятся в книгах для учеников 11 классов. Кроме того, подчеркнули в министерстве образования и науки Украины, курс истории должен включать главы о предоставлении украинской церкви томоса, пишет РИА Новости.

«Мы надеемся, что авторы учебников сами это напишут, но вместе с тем мы понимаем, что есть авторское право», — добавила она.

Евтушенко констатировала, что макеты новых учебников будут согласовываться в ведомстве в июне или начале июля этого года, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что в рамках одобренной официальным Киевом программы реформы среднего образования власти сразу 10 украинских регионов объявили о намерении ввести в школах и средних специальных учебных заведениях так называемую «альтернативную систему оценивания знаний». Уточняется, что украинские школьники будут получать «лайки» и «смайлики» вместо оценок.

Кроме того, уже с нового учебного года школьники получат право самостоятельно выбирать предметы, которые они хотели бы изучать, а также лично просчитывать целесообразность своего присутствия на тех или иных уроках.