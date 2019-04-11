Крым примет первый международный детско-юношеский турнир по футболу

Звезды российского спорта — футболисты Евгений Алдонин и Роман Павлюченко — 11 апреля провели в Москве жеребьевку I Международного детско-юношеского турнира «Кубок Артека — 2019». Футбольное соревнование с участием 16 команд из семи стран пройдет в Крыму с 29 апреля по 3 мая на территории МДЦ «Артек», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Футбольная команда «Артек» — фаворит крымского чемпионата, — заявил и. о. директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко. — Высокий уровень наших игроков серьезно стимулирует интерес артековцев к игре. Ребята получают возможность учиться у высококлассных спортсменов и шлифовать свое мастерство в соревнованиях. А приезд лучших детских команд из разных стран делает «Артек» важной точкой на международной карте юношеского футбола, теперь это одна из столиц детского футбола».

Перед жеребьевкой российские спортсмены высказали свои пожелания артековскому турниру по футболу. Роман Павлюченко пожелал детям «удачи, хороших игр, побед» и связал большие победы российского спорта с поддержкой детских спортивных проектов.

«Дети — это наше будущее, и мы должны уделять им много времени. Мы все начинали с детских турниров, и чем больше времени мы будем уделять детям, тем больше будет российских футбольных звезд», — сказал спортсмен.

Евгений Алдонин отметил свое особое отношение к «Кубку Артека» — он сам родился в Ялте и с детства наблюдал за артековцами. Именитый футболист отметил, что «международный турнир — это очень большое дело, он повышает популярность футбола и помогает детям развиваться».

Свое приветствие прислал президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков. Он напомнил, что среди уроженцев Крыма было и есть немало спортсменов, добившихся громких успехов на международной арене.

«Уверен, что «Кубок Артека — 2019» станет для подрастающего поколения, как крымчан, так и гостей из-за рубежа, важной ступенькой в спортивной карьере. Желаю всем участникам здоровья, удачи, высоких спортивных результатов и ярких впечатлений от Крыма!» — подчеркнул Поздняков.

Турнир проводят МДЦ «Артек» и благотворительный фонд «Галактика спорта» при поддержке министерства просвещения РФ, правительства Республики Крым и Российского футбольного союза. На соревнование соберутся 336 юных футболистов из России, Казахстана, Италии, Сербии, Пакистана, ЮАР и Колумбии, все юноши 2004 года рождения, а зрителями станут более трех тысяч артековцев из разных регионов России. Матчи турнира будут проходить на центральном стадионе детского центра на 7000 мест, где создано футбольное поле с искусственным травяным покрытием, которое соответствует международным стандартам FIFA.

В «Артеке» уверены, что детский центр достойно продолжит праздник мирового футбола и проведет турнир в Крыму на высшем уровне.