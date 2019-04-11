Жители Керчи с восторгом встретили «Поезд Победы»

В день 75-летия освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков на железнодорожный перрон города прибыл «Поезд Победы». Состав укомплектован по законам военного времени — тепловоз, две платформы с вооружениями и теплушка для солдат.

На момент подхода поезда на керченском перроне было не протолкнуться. Больше всего радовались дети, которые получили возможность не только прикоснуться к «Поезду Победы», но даже покрутить ручки настройки артиллерийского вооружения на нем.

Экипаж «Поезда Победы» — это униформисты, одетые в форму образца 1940-х годов. Кроме того, на поезде вывешены плакаты с лозунгами времен Великой Отечественной войны, главный из которых — «На Берлин!».

Керчь — один из двух городов-героев Крыма, рядом с которым находятся знаменитые Аджимушкайские каменоломни. В 1942 — 1944 годах жители оккупированной Керчи ушли в каменоломни, откуда совершали успешные вылазки и диверсии против захватчиков.

«Поезд Победы» — это военно-патриотическая акция, которая проводится с целью поддержки исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Далее поезд проследует в Феодосию, Симферополь и в город — герой Севастополь.

По словам жителя Керчи Владимира Ижукина, пришедшего на праздник со своей семьей, прибытие «Поезда Победы» — это особенное событие, потому что Керчь — это город храбрых людей, 75 лет назад отстоявших свою землю.

«Мы ждали этого, чтобы посмотреть, пощупать, окунуться, деды наши воевали, освобождали Керчь. Буря эмоций. У детей — восторг! 11 апреля для Керчи — большой праздник», — заметил собеседник Федерального агентства новостей.

Жительница Керчи Александра Никонова добавила, что ей особенно приятно, что такие акции проводятся в родном городе.