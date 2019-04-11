Эксперт рассказал, каким может быть курс доллара летом

Москва, 11 апреля. Эксперт рассказал о прогнозах курса доллара до лета 2019 года в зависимости от санкционных новостей.

Как пишет «Свободная Пресса», в настоящее время можно говорить о двух сценариях — базовом и консервативном. Согласно первому, Соединенные Штаты будут продолжать вводить санкции и вносить в Конгресс новые законопроекты. Это окажет негативное воздействие на рубль. Об этом сообщил директор казначейства банка Восточный Константин Кочергин.

По его словам, российская валюта будет торговаться в диапазоне от 63 до 65 рублей за доллар. Это связано с тем, что «аппетит инвесторов к рисковым активам возрастет» ввиду вливаниям «ликвидности со стороны мировых центральных банков для стимулирования собственных экономик».

Второй сценарий — консервативный — предполагает рост доллара до 68,5 рублей. По мнению эксперта, принятие очередного пакета американских санкций негативно повлияет на курс рубля и «вызовет его рост выше уровня в 66 рублей с последующим закреплением в диапазоне от 66 до 68,5 рублей за доллар.