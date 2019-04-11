В Совфеде отреагировали на угрозы Полторака устроить новую провокацию в Керченском проливе

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда Киев устроит новую провокацию в Керченском проливе. Сенатор Ольга Тимофеева считает, что в преддверии второго тура президентских выборов эксцессы действительно возможны.

По словам Полторака, провокация произойдет, когда «будут готовы военно-морские силы страны».

«Мы будем совершать проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что отказываемся от Азовского моря и от нашей территории, но проходить мы будем. И будем тогда, когда мы получим полную готовность наших военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», — заявил военачальник.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поделилась мнением, что новые провокации могут иметь место.

«Я считаю, что вероятность подобного сценария существует, так как у господина [Петра] Порошенко фактически нет шансов демократическим путем остаться во главе украинского государства. Следовательно, вполне возможно, что для срыва избирательного процесса будет использована провокация в Керченском проливе», — говорит парламентарий.

По словам сенатора, украинские суда и сейчас могут беспрепятственно проходить через Керченский пролив, для этого необходимо лишь соблюдать существующие правила.

«Украинской стороне хорошо известно, Керченский проход мы не закрывали, не закрываем и не собираемся закрывать. Достаточно просто соблюдать международную процедуру, которая обеспечивает безопасность прохода судов в Керченском проливе. Соблюдайте регламент — и проход открыт», — заметила Ольга Тимофеева.

Член комитета СФ по международным делам констатировала, что Киев пытается обострить ситуацию в Черноморском регионе.

«Подобные заявления — это нагнетание обстановки, попытка получить индульгенцию на реализацию провокации, чтобы остаться у власти. Порошенко делает все, чтобы доказать свою полезность нашим западным «не-парнерам», — продолжает она, обратив внимание на несамостоятельность действующего президента Украины.

Российский политик добавила, что у России есть все необходимые механизмы для того, чтобы не допустить противоправных действий Украины.

«Нам нужно соблюдать спокойствие и максимально детально освещать все обстоятельства, связанные с подобными попытками, вплоть до мониторинга с помощью спутников. Мы предупреждены, понимаем, что провокация возможна. Наша задача — отработать ситуацию так, чтобы у наших западных «партнеров» — «не-партнеров» не возникало желания совершать подобного рода провокации», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Напомним, 25 ноября три украинских судна незаконно пересекли границу Российской Федерации и выполняли в Керченском проливе опасные маневры. Украинцы отказывались выполнять требования пограничников и в итоге были задержаны силами ФСБ вместе с кораблями. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.