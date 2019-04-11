Юрист объяснил, почему Лондон может отдать Ассанжа США

Москва, 11 апреля. Власти Великобритании с большой долей вероятности могут сдать Соединенным Штатам основателя WiliLeaks Джулиана Ассанжа. Такое мнение выразил в четверг британский юрист Александр Меркурис.

По его словам, законодательство Великобритании не позволяет ей экстрадировать подозреваемого, если ему грозит смертная казнь. Однако американцы вполне могут пообещать на словах не выносить смертный приговор австралийскому журналисту, и британцы передадут арестанта.

«Обещание Британии не имеет никакой юридической ценности в случае с Ассанжем, потому что США не считаются страной, где практикуются пытки. Они пообещают не казнить его — для Лондона таких обещаний будет достаточно», — пояснил Меркурис телеканалу 360.

Отметим, что помимо смертной казни Ассанжу грозит в Штатах тюремное заключение на срок до 35 лет без права на досрочное освобождение или четыре пожизненных срока.

В четверг власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища и допустили британскую полицию на территорию посольства, где он скрывался более 6 лет. Вашингтон обвиняет основателя WiliLeaks в публикации секретных документов Госдепартамента. Британская полиция подтвердила, что арестовала австралийца по запросу США. В тот же день суд Лондона арестовал мужчину за нарушение условий освобождения под залог — в 2012 году Ассанж сбежал из-под домашнего ареста и скрылся в посольстве Эквадора.

Многих британцев возмутило, что Лондон «подчинился» политике Вашингтона. Свое возмущение произошедшим жители Соединенного Королевства высказывают в социальных сетях, на блог-платформах и в комментариях к материалам СМИ.