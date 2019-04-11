Литва отозвала посла из РФ из-за его «уязвимости»

Вильнюс, 11 апреля. Литва отозвала своего посла Рямигуса Мотузаса из России для консультаций, поскольку он становится «уязвимым». Об этом сообщила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в «деле 13 января», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Министр иностранных дел Литвы также заявил, что положение Мотузаса осложняет статус специального свидетеля, который был присвоен ему в рамках литовского дела о взятке за выдачу визы. Глава МИД Литвы добавил, что послу, возможно, некоторое время «лучше не ехать в Россию».

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что Рямигус Мотузас из-за статуса специального свидетеля по делу о взятке бросает тень на дипломатическую службу. Статус спецсвидетеля означает, что лицо, которому он присвоен, может иметь отношение к преступлению, однако оснований для предъявления ему подозрений недостаточно.

Ранее суд в Вильнюсе заочно приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и к 12 годам — бывшего офицера КГБ Михаила Головатова по делу о событиях 13 января 1991 года. Россиян признали виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. МИД России назвал произволом приговор литовского суда и обратил внимание, что на судебные заседания не были допущены посол РФ в Литве и российские журналисты. СК РФ начал проверку литовских судей, которые вынесли этот приговор.

Напомним, Вильнюсский окружной суд предъявил обвинения 67 гражданам России, Белоруссии и Украины в связи со столкновениями, которые произошли в Вильнюсе 11–13 января 1991 года.