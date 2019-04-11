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Авиация ЛНА Хафтара нанесла удары по военной базе в Триполи

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Авиация ЛНА Хафтара нанесла удары по военной базе в Триполи

Триполи, 11 апреля. Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия (ПНА) в Триполи, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«Ливийская армия нанесла авиаудар по военной базе «Митига» на северо-востоке Триполи», — сказано в сообщении телеканала.

Авиация ЛНА Хафтара нанесла удары по военной базе в Триполи

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации объединенных наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Ранее ЛНА под руководством маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи. Вооруженные силы Ливии, подконтрольные правительству Национального согласия, заявили об ответной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

В четверг генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить кровопролитие в Ливии. Генсек ООН выразил уверенность, что сейчас необходимо заново начать политический диалог, который можно полноценно запустить только при условии полного прекращения военных действий. 

Накануне армия Хафтара сбила военный самолет над Триполи. Кроме того, пресс-служба ЛНА сообщила о захвате военной базы, которая расположена в 40 километрах от Триполи.

Автор: Софья Куликова
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