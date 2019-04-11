Житель Петербурга обвинил бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью

Санкт-Петербург, 11 апреля. Житель Петербурга обвинил свою бывшую супругу в торговле 10-летней дочерью. Отец девочки обратился с заявлением в полицию.

По словам мужчины, его бывшая жена отдает дочь своему любовнику на выходные для «личного пользования». Мужчина предоставил сотрудникам полиции переписку, в которой обсуждается размер вознаграждения за организацию встречи. Согласно тексту переписки девочку должны были отдать на выходные «для личного пользования» за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. По словам мужчины, бывшая супруга регулярно принимает наркотики и нигде не работает.

При этом ранее между мужчиной и предполагаемым «покупателем» произошел конфликт, в ходе которого отец девочки получил ножевое ранение. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранители, передает «Пятый канал».

Напомним, в феврале 2019 года в Петербурге разгорелся педофильский скандал фигурантом, которого стал 18-летний Владимира Казаченко, являющийся активистом петербургского штаба Алексея Навального и движения «Весна». Сотрудники полиции задержали Козаченко по подозрению в незаконном обороте наркотиков и растлении 14-летней школьницы. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Через несколько дней фигурантом аналогичного скандала стала еще одна сотрудница петербургского штаба Навального Елена Мазовецкая, которая подозревается в сожительстве с юношей, не достигшим возраста согласия. Мазовецкая сбежала в Германию после того, как узнала, что данным делом заинтересовались правоохранительные органы.

При этом Навальный и «Весна» не исключили Казаченко и Мазовецкую из своих рядов, а один из соратников скандального блогера заявил, что «навальнисты не несут ответственности за действия своих сторонников».

В марте 2019 года полиция Петербурга пришла с проверкой на дебаты общественного сетевого движения «Открытая Россия», на которых обсуждался вопрос о смягчении критериев педофилии. Организаторы дебатов предложили снизить возраст сексуального согласия. Поводом для обсуждения стали педофильские скандалы с участием Владимира Казаченко и Елены Мазовецкой.