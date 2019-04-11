Британцы возмущены арестом Ассанжа и подозревают Лондон в связях с США

Лондон, 11 апреля. Жители Великобритании возмущены арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Для многих из них задержание интернет-журналиста стало своего рода свидетельством, что Соединенное Королевство «подчинилось» политике Вашингтона.

Свое мнение о произошедшем жители Великобритании высказывают в социальных сетях, на блог-платформах и в откликах к материалам СМИ. Одна из таких площадок для комментариев — сайт английской ежедневной газеты Daily Mail.

Часть британцев связывает арест Ассанжа с отношениями Лондона и Вашингтона. Напомним, основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он просил о политическом убежище, опасаясь экстрадиции в США. В Америке Ассанжа могут приговорить к 35 годам тюремного заключения или смертной казни за публикацию документов Госдепартамента.

«Мы еще не покинули ЕС, но уже стали собачкой США», — написал пользователь под ником Snow flake в комментарии на сайте Daily Mail.

А некоторые отмечают, что в этой связи арест Джулиана Ассанжа уже давно казался неизбежным.

«Это было неизбежно... Соединенные Штаты хотят его заполучить, и мы подчинились», — написал Mogwog.

Задержали Джулиана Ассанжа в центре британской столицы после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища, и основателю WikiLeaks пришлось покинуть территорию посольства. Телеканал RT опубликовал кадры задержания Ассанжа. На видео были запечатлены фургоны полиции. Судя по кадрам, в задержании участвовало большое количество сотрудников правоохранительных органов. Пользователи соцсетей заметили это.

«Если бы такое же количество полицейских патрулировало Лондон, я уверен, количество случаев поножовщины значительно сократилось бы и в Лондоне, и вокруг него», — написал Buffer001.

Некоторые отметили: если Ассанж арестован в связи с его деятельностью в Wikileaks и сведениями, которые он обнародовал, то к ответственности тогда надо привлечь и те американские издания, которые публиковали ту же информацию.

«Джулиан Ассанж — журналист, который имел смелость разоблачить темные дела правительства США. Если он виновен, то виновны Guardian и New York Times, которые опубликовали большую часть информации», — заявил комментатор Bill.

А часть пользователей и вовсе заявили, что арестовать на самом деле стоит сотрудников ФБР и Агентства нацбезопасности США.

«Он (Джулиан Ассанж. — Прим. ред.) разоблачитель и герой. Люди, которых следует утащить в тюрьму, — это члены ФБР, АНБ и Демократической партии, которые нарушили конституционные права американских граждан», — отметил Alan_Motorman.

Комментаторы также заметили, что арест Ассанжа прошел на фоне событий, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. Ранее лидеры 27 стран ЕС предварительно согласовали отсрочку Brexit. Теперь решение должно одобрить британское правительство. Согласно документу, Лондон должен принять договор по Brexit с Европейским союзом максимум до 31 октября. В противном случае, выход Великобритании из ЕС без сделки произойдет 1 ноября.

«Забавно, после стольких лет… Он был арестован сегодня сразу после того, как мы узнали, что процесс Brexit теперь потенциально продлен до октября. Кто-то пытается использовать Ассанжа как дымовую завесу?» — написал комментатор Perdita Snagg.

Напомним, в 2012 году Штаты фактически объявили Ассанжа врагом государства. По словам американских чиновников, WikiLeaks выложил в открытый доступ секретные документы США, которые якобы попали в руки боевиков террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. На нем были опубликованы тысячи засекреченных документов США. Эти материалы были связаны с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии. Также были обнародованы письма членов Демократической партии. Одним из наиболее громких разоблачений WikiLeaks стала публикация служебных документов официальных лиц США, военных и дипломатов об операциях в Афганистане. Среди материалов была видеозапись ударов с воздуха, жертвами которых стали мирные граждане.

Публикации WikiLeaks легли в основу многих журналистских расследований. Бывший специальный агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден назвал задержание Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы».

1 Организация запрещена на территории РФ.