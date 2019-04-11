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Новым мэром Таллина избран русскоязычный политик

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Новым мэром Таллина избран русскоязычный политик

Таллин, 11 апреля. Новым мэром столицы Эстонии стал русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского городского собрания Михаил Кылварт. Об этом проинформировала пресс-служба мэрии.

В сообщении подчеркивается, что за Кылварта отдали свои голоса 45 депутатов из 70 присутствующих, 25 выступили против.

В начале марта его избрали на должность депутата законодательного органа республики, однако политик заявил о намерении отказаться от депутатского мандата, чтобы продолжить работу в системе городской власти.

Отметим, предыдущий мэр Таллина, член Центристской партии Таави Аас сообщил, что покидает свой пост и переходит на работу в высший орган законодательной власти.

Напомним, известный общественный деятель, эксперт независимого аналитического центра «Евроэксперт» Андрей Заренков специально для Федерального агентства новостей прокомментировал прошедшие выборы в эстонском парламенте. Он подчеркнул, что отныне русские в Эстонии могут ходить без «розовых очков».

Автор: Ксения Пудовкина
Источник: пресс-служба мэрии Таллина
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