Турция, Египет и Чад призвали жителей Судана избежать кровопролития после переворота

Анкара, 11 апреля. Руководство Турции, Египта и Чада обратилось к жителям Судана, где произошел переворот, с просьбой преодолеть потрясения в стране мирным путем.

Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что после отстранения президента Омара Аль-Башира от власти Судан должен выйти на путь демократического процесса. Он выступил за продолжение сотрудничества стран, которые связывают «глубокие исторические отношения», пишет The Washington Post.

Турецкий лидер напомнил, что Аль-Башир защищал его при обвинениях в военных преступлениях, говоря, что «мусульманин не может совершить геноцид». Эрдоган призвал жителей Судана избежать кровопролития — преодолеть потрясения мирным путем через национальное примирение.

Министр иностранных дел Чада Муса Факи в свою очередь подчеркнул, что «народ Судана должен решить судьбу своей страны». Он добавил, что Чад понимает трудности, с которыми сталкивается суданский народ.

وزير خارجية تشاد: نتفهم الصعوبات التي يمر بها الشعب السوداني والأمر يرجع له لتقرير مصير بلاده#السودان — سند للأنباء (@snadps) April 11, 2019

Глава МИД Египта Самех Шукри подчеркнул, что Каир уважает суверенитет Судана. Египетский министр поддержал решение жителей страны и назвал переворот «исторически решающим этапом». Шукри призвал братские страны помочь Судану добиться мирного перехода к лучшему будущему таким образом, который отвечает желаниям его жителей, передает Egypt Today.

«Египет будет продолжать поддерживать суданский народ и правительство до тех пор, пока не будут достигнуты стабильность и процветание»,— констатировал он.

11 апреля министр обороны и вице-президент Судана Авад бен Ауф заявил об отстранении президента Аль-Башира от власти, роспуске правительства и региональных властей.