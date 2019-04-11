Главу ЛНР Пасечника восхитил луганский завод «Маршал»

Луганск, 11 апреля. Глава ЛНР Леонид Пасечник посетил одно из ведущих предприятий республики — ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе визита глава республики встретился с руководством предприятия, с которым обсудил вопросы расширения существующих мощностей и новые разработки производства. Кроме того, он ознакомился с работой различных производственных цехов предприятия, а также посетил новый участок порошковой окраски.

«Я восхищен объемами [производства на заводе], конечно, очень здорово! Вот если бы у нас все заводы были такими... И это, наверно, наша задача на сегодня», — сказал Пасечник.

По его словам, открытие подобных предприятий, запуск, восстановление создают и рабочие места, и заработную плату, и налоги в бюджет.

«Это направление, в котором нам необходимо двигаться, чтобы как можно быстрее выйти из той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Если у нас получится выйти из кризиса в плане экономики, вы сами понимаете, что она напрямую связана с нашей политикой, нам всем будет более комфортно и удобно проживать в республике», — добавил глава ЛНР.

Он отметил, что на предприятии работают специалисты высокого уровня.

«Я посмотрел на рабочих — это специалисты высокого класса, каждый на своем месте. С такими монстрами [оборудованием] справляться, честно говоря, не каждый сможет. Я посмотрел ту продукцию, которою вы делаете, и удивлен!» — поделился Пасечник своими впечатлениями.

Он пожелал работникам завода успехов в их нелегком труде.

«Держитесь! Поверьте, мы делаем все возможное для того, чтобы республика цвела, чтобы она становилась все сильнее, развивалась экономически. Мы в этом заинтересованы, как никто другой, потому что живем здесь и за нас это никто не сделает. Позиции сдавать мы не собираемся», — подчеркнул глава ЛНР.

Начиная с 1992 года завод «Маршал» выпускает широкий ассортимент шаровых кранов для тепло-, газо-, водоснабжения, нефтяной и газодобывающей промышленности и химических предприятий. С каждым годом увеличивается количество и расширяется ассортимент выпускаемой продукции, что свидетельствует о постоянном развитии предприятия.