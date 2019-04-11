Обстановка в Хартуме остается спокойной после военного переворота

Хартум, 11 апреля. Обстановка в столице Судана городе Хартум остается спокойной, несмотря на то, что всего несколько часов назад военные объявили об отставке президента Омара аль-Башира, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Многие заведения остаются закрытыми, но это связано с тем, что жители столицы участвуют в митинге, который проходит у стен Генерального штаба. По дорогам ездят машины, водители сигналят, размахивают флажками и поздравляют прохожих. Улицы патрулируют военные, которые следят за порядком.

«Периодически проезжают джипы и грузовики с военными. Солдаты машут руками, показывают знак peace — два пальца, поднятых вверх. Люди машут в ответ и улыбаются. Армия ездит по городу и патрулирует», — передает корреспондент ФАН с места событий.

Напомним, что в четверг министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил об отстранении от власти президента страны Омара Аль-Башира и роспуске кабинета министров. Таким образом, был положен конец почти 30-летнему правлению суданского лидера. Руководить государством в ближайшее время будет контролируемый армией Военный Совет. Бен Ауф выразил благодарность соотечественникам за то, что участники митингов не поддались не провокации и вели себя мирно. Чиновник также объявил режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Протесты в Судане начались в декабре прошлого года. Постепенно от требований снизить цены на хлеб протестующие перешли к требованию отставки президента.