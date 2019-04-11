Захарова рассказала о подрывной деятельности Нидерландов в Сирии и нарушениях в Идлибе

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова провела еженедельный брифинг, во время которого, в частности, коснулась темы Сирии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Представитель российского МИД прокомментировала решение Нидерландов признать группировку «Ахрар аш-Шам» террористической организацией. Она заметила, что буквально пару недель назад Амстердам, наоборот, настаивал на «умеренности» данного исламистского формирования.

Причем об этом говорил не кто иной, как глава внешнеполитического ведомства страны Стефан Блок. Более того, ранее Нидерланды наряду со многими другими государствами западной Европы непосредственно снабжали боевиков в Сирии средствами связи, автомобилями, а также прочей техникой, напомнила Мария Захарова.

«Мы не раз обращали внимание международного сообщества на излишнюю увлеченность ряда стран Запада участием в проектах одиозных, таких как оказание нелегальной помощи организациям, в действительности оказывающимся террористическими», — передает слова спикера МИД РФ корреспондент ФАН.

Она также рассказала о ситуации в последнем крупном оплоте так называемой «умеренной оппозиции» — в Идлибе. По ее сведениям, радикалы продолжают систематически нарушать режим прекращения огня в демилитаризованной зоне, в результате чего гибнут гражданские лица и сирийские военнослужащие. Сейчас для недопущения дальнейшего осложнения ситуации в регионе Россией и Турцией предпринимаются совместные меры по снижению напряженности.

Кроме того, Захарова добавила, что в САР продолжаются мероприятия по расселению беженцев, выбравшихся из лагеря «Эр-Рукбан», который находится в зоне оккупации США в провинции Хомс. Всего за прошедшую неделю с помощью российских специалистов пункт временного размещения, где бушует настоящая гуманитарная катастрофа, покинули порядка полутора тысяч гражданских лиц.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин признался в интервью ФАН, что наиболее был заинтересован сообщениями о решении Амстердама добавить «Ахрар аш-Шам» в список запрещенных организаций. По его мнению, это решение связано не столько с тем, что данная группировка действительно довольно опасна, сколько с ее наибольшей приверженностью интересам Турции в настоящее время, нежели Запада.

«Дело в том, что «Ахрар аш-Шам» вовлечена в процесс межсирийского урегулирования, и сейчас она плотно сотрудничает с Анкарой. В Турцию, например, вывозятся на лечение ее раненые боевики, оттуда были налажены поставки оружия радикалам. Также в момент, когда Идлиб оказался большей частью подмят террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», многие из «Ахрар аш-Шам» бежали в турецкую зону оккупации на севере — в Африн, Джараблус, Азаз», — пояснил наш собеседник.

Безусловно, Турция играет важную роль в сирийском конфликте. Изначально она, как и США вместе с другими западными государствами, выступала за свержение законного президента САР Башара Асада, но позже выработала более адекватный курс в отношении сирийского кризиса, присоединившись к России и Ирану в рамках Астанинского формата. Несомненно, это раздражает Запад, который теперь хотел бы заглушить голос Анкары и других гарантов сирийского урегулирования в ходе международного обсуждения ситуации в Сирии.

«Численность бандформирований «Ахрар аш-Шам» серьезно просела, многие вооружения были отняты у них «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), но она все еще считается ключевым проводником интересов Турции в Идлибе. Однако не все заинтересованы в участии Анкары в процессе урегулирования, в частности многие региональные страны — Саудовская Аравия, Израиль, ОАЭ, Египет. Поэтому данное признание в отношении «Ахрар аш-Шам» может быть косвенным ударом по турецкой линии в межсирийских переговорах. Пока заход одиночный, но в дальнейшем это может быть распространено на другие протурецкие группировки и поддержано другими странами», — предположил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.