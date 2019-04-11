Сильный пожар в московской квартире. ФАН-ТВ

Сильный пожар произошел в многоэтажке на улице Введенского в Москве, там загорелась квартира на седьмом этаже.

Пожарные пытаются справиться с огнем, который, по предварительной информации, охватил всю квартиру на площади около 30 кв.м. С соседних квартир эвакуировали двоих пострадавших, которые получили отравление продуктами горения. Еще 15 человек были эвакуированы по лестничным маршам. Пострадавшим оказывают помощь медики. Информация о состоянии их здоровья уточняется. Данных о находящихся в горящей квартире людях пока нет.