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Политика

Париж подтвердил участие международных террористов в битве в Триполи

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Париж подтвердил участие международных террористов в битве в Триполи

Париж, 11 апреля. Франция подтвердила информацию, что в битве в Триполи участвовали террористы, находящиеся в международном розыске.

Как пишет Addresslibya, террористы выступали на стороне Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, которое возглавляет премьер-министр Фаиз Сарадж. Боевики, которые находятся в международном розыске, в ливийской столице стали еще одной силой, которой пришлось противостоять Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Напомним, ранее Европейский союз планировал выступить с заявлением с призывом к армии Хафтара остановить наступление на Триполи. Однако Франция и Италия выступили против, что привело к блокировке заявления ЕС.

Париж подтвердил участие международных террористов в битве в Триполи

У Рима и Парижа есть свои интересы в Ливии. Франция владеет нефтяными активами в восточной части страны, поэтому в последние годы оказывает военную помощь Хафтару. Рим поддерживает Правительство национального единства Ливии. Италия является самым крупным импортером ливийской нефти.

Целью ЛНА, как ранее подчеркивал Хафтар, является освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований. 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Addresslibya
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