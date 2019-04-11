«ЭкоВахту» в Майкопе оштрафовали за пропаганду «Открытой России» Ходорковского

Как стало известно ФАН, «Экологическая вахта по Северному Кавказу» признана виновной по статье 20.33 КоАП РФ за то, что распространяла материалы «Открытой России», включенной Минюстом в список нежелательных в РФ организаций и объявившей о своей ликвидации в конце марта этого года.

Впервые за «Открытую Россию» наказали целую организацию

Мировой судья Майкопа, рассмотрев поступивший из Управления Минюста РФ по Республике Адыгея материал в отношении «Экологической вахты по Северному Кавказу», признал НКО виновной в осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в России.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в Майкопском горсуде, на сайте и в соцсетях северокавказской «ЭкоВахты» размещались материалы с ресурсов «Открытой России», которой руководит беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Зная, что «Открытая Россия» признана нежелательной в РФ и 27 апреля 2017 года внесена в соответствующий список Минюста, «Экологическая вахта по Северному Кавказу» всячески пыталась скрыть от общественности свою связь с ней, опровергая эту информацию в СМИ. Однако мировой судья, изучив предоставленные региональным Минюстом материалы, счел факт нарушения законодательства доказанным, и назначил «ЭкоВахте» штраф в размере 80 тысяч рублей, который должен быть выплачен в течение 60 дней.

Это первый прецедент в России, когда по статье 20.33 КоАП РФ применительно к «Открытой России» привлекается организация. Прежде по ней наказание получали лишь физические лица.

Ранее стало известно, что в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело против краснодарского координатора «Открытой России» Яны Антоновой по статье «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в России».

Как у самой Яны Антоновой, так и у члена совета регионального отделения «Открытой России» Леонида Запрудина прошли обыски, в ходе которых раскрылось его увлечение коноплей и секс-игрушками. Также обыски прошли в офисе все той же «Экологической вахты по Северному Кавказу», возглавляемой Андреем Рудомахой. У него нашли 185 тысяч рублей и 1800 евро наличными. Ранее его организация имела статус иностранного агента из-за фактов ее финансирования из США и других стран.

Ходорковский закрыл «Открытую Россию» из-за обманов и воровства

В конце марта этого года Ходорковский принял решение о ликвидации «Открытой России», объяснив его «заботой о дальнейшей судьбе активистов, которые подвергаются незаконным преследованиям».

При этом топ-менеджмент нежелательной в РФ организации умолчал о ряде уголовных дел, которые больно ударили по и без того сомнительному имиджу «Открытой России».

Так, помимо Запрудина дело о незаконном обороте наркотиков в начале этого года возбуждено в отношении координатора движения «Открытая Россия» в Псковской области Лии Милушкиной и ее супруга.

А липецкий активист «Открытой России» Александр Кислевич не единожды обвинялся в краже. Кроме того, осенью прошлого года ему был выписан штраф за неповиновение сотрудникам полиции, которые пытались доставить его в лечебницу для душевнобольных. Обследовали в психбольнице также и петербургского активиста Петра Трофимова.

А некоторые соратники Ходорковского оклеветали сами себя, чтобы попасть на «карту репрессий», созданную «Открытой Россией». Так, в январе прошлого года координатор движения из Тамбова Владимир Жилкин заявил СМИ, что полиция якобы «задержала его по подозрению в убийстве женщины в местном парке», но эта информация не подтвердилась и мужчина спокойно живет на свободе.

А двумя годами ранее координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская приписала себе и своим коллегам угон двух машин. При этом один из автомобилей принадлежал ее знакомой, а другой и вовсе был такси.

Скандал с продажей несуществующих машин вынудил бежать за границу члена башкирского отделения Константина Чадлина. В России его приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество на сумму в 3,7 млн рублей, но мужчина убедил эстонские власти, что его преследуют по политическим мотивам.

Впрочем, скрывается за границей от российского правосудия и сам МБХ. Его разыскивают по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Бесславная смерть «Открытки» вынудила Ходорковского сотрудничать с Навальным

С позором ликвидировав «Открытую Россию», беглый олигарх начал сотрудничать с блогером Алексеем Навальным, надеясь, что он поможет ему распространять антироссийскую пропаганду. В частности, Ходорковский вступился за «навальнят», оскандалившихся из-за своей нездоровой любви к детям.

Напомним, в феврале 2019 года разыгрался грандиозный скандал вокруг Владимира Казаченко, активиста петербургского отделения движения «Весна» и петербургского штаба Навального. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 18-летний мужчина употреблял наркотики и имел сексуальные отношения с 14-летней школьницей, из-за чего был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

Через несколько дней в скандал с педофилией попала еще одна сотрудница питерского штаба Навального Елена Мазовецкая. Ее заподозрили в сожительстве с юношей, не достигшим возраста согласия, после чего она покинула РФ.

При этом героев «педофильных историй» ни Навальный, ни «Весна» не исключили из своих рядов. Более того, соратник скандального блогера Даниил Кен, представляющийся «борцом» за права учителей в рамках «профсоюза Навального», заявил, что навальнисты «не несут ответственности за действия своих сторонников, которых было несколько тысяч». А адепты Ходорковского и вовсе предложили смягчить критерии педофилии и снизить возраст согласия, вступившись за Казаченко.