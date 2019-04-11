Зачем США на самом деле нужны комплексы THAAD в Румынии

США намерены использовать пусковые установки Aegis для размещения крылатых ракет Tomahawk. Так военный эксперт Константин Сивков прокомментировал переброску в Румынию комплексов ПРО THAAD.

Ранее Европейское командование США сообщило, что по запросу НАТО разместит в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore.

Комментируя ситуацию, доктор военных наук, председатель Союза Геополитиков и обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, что такое решение «усиливает напряжение в отношениях между РФ и НАТО, так как Россия выступает категорически против размещения у своих границ систем противоракетной обороны».

«THAAD неприятен тем, что это комплекс территориальной противоракетной обороны, то есть комплекс театра войны, предназначенный для поражения ракет с дальностью стрельбы до 1000 км. При этом скорость боеголовки достаточно высокая. Но, например, наши оперативно-тактические комплексы «Искандер» мало уязвимы для американских ракет, потому что у тех маленькая площадь рассеивания», — говорит эксперт.

Отметим, в марте армия Израиля сообщила, что США проводят на ее территории учения с отработкой быстрого развертывания систем THAAD. Кроме того, в Вашингтоне заявляли, что американская сторона планируется усилить группировку ПРО в Южной Корее.

«Нужно понимать, что THAAD и Aegis — это вполне сопоставимые по характеристикам системы. И THAAD сейчас ставят по одной простой причине: пусковые установки системы Aegis Ashore, которые называются MK-41, американцы намерены использовать для размещения крылатых ракет типа BGM-109 Tomahawk», — заключил эксперт.

Напомним, THAAD или Terminal High Altitude Area Defense — комплексы противоракетной обороны, предназначенные для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров.

Вашингтон пошел на этот шаг под предлогом возможной агрессии со стороны Северной Кореи, несмотря на то, что официальный Пхеньян отказался от ядерных испытаний. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Тем не менее ряд военных экспертов утверждает, что реальная дальность ракет комплекса может составлять 1000 км. Российская Федерация активно выступает против развертывания системы ПРО США. Представители российского внешнеполитического ведомства заявляют, что THAAD угрожает России и Китаю.