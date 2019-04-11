В «Сколково» представили многофункциональную карту «Тройняшка»

Москва, 11 апреля. Компания — резидент Фонда «Сколково» впервые публично представила многофункциональную карту под названием «Тройняшка» на конференции «Инновации для корпораций», проходящей 11 апреля в иннограде, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Новый продукт одновременно совмещает в себе функции телефонной симки, а также банковской и транспортной карт. По размерам карта будет сопоставима с двумя последними — вставлять ее в телефон не требуется.

О деталях разработки в интервью ФАН рассказал Дмитрий Димитров, генеральный директор компании — резидента «Сколково» Easy4, которая представила проект.

«Модуль бесконтактных платежей, так называемый NFC, уже встроен в саму карту, она функционирует самостоятельно, а телефон в данном случае работает в качестве батареи, можно даже кнопочный телефон подключить».

Саму карту разработчики пока не продемонстрировали публике, однако представитель компании заверил корреспондента ФАН, что «Тройняшка» уже готова.

«Сейчас мы решаем вопросы с банками, с транспортом. Очень много банков заинтересованы в партнерстве. Как только все эти вопросы будут решены, карта появится в магазинах», — поделился Димитров.

По его словам, разработчики ожидают, что необычная карта может поступить в продажу уже через два-три месяца.

Представившая карту компания Easy4 работает по модели виртуального оператора (MVNE/MVNO) с использованием уникальных телекоммуникационных технологий от резидента Фонда «Сколково» — компании «Интерсат». За счет использования не имеющей аналогов в мире сервисной платформы, разработанной в иннограде, телекоммуникационная компания может обеспечить своим абонентам, в частности, возможность оплачивать связь криптовалютами. Благодаря российским технологиям новый оператор MVNO начал коммерческую деятельность одновременно на нескольких международных рынках.