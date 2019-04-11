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Мужчина погиб при столкновении маршрутки с остановкой в Волгограде

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Мужчина погиб при столкновении маршрутки с остановкой в Волгограде

Волгоград, 11 апреля. Маршрутка протаранила остановку в Волгограде. В результате ДТП погиб мужчина.

Трагедия произошла на пересечении Исторической и Жигулевской улиц. Как отмечает водитель маршрутного автобуса № 46С, на дороге его подрезал Hyundai. Пытаясь уйти от столкновения, мужчина совершил столкновение с остановкой, на которой находились люди.

В результате аварии погиб мужчина. За помощью к врачам обратились двое из восьми пассажиров маршрутки.

На данный момент все обстоятельства происшествия уточняются. «Пятый канал» опубликовал видео столкновения маршрутки и остановкой, которое попало на запись видеорегистратора одной из проезжающих мимо машин.

Накануне пассажирский автобус вылетел с трассы в обрыв в Ленинском районе Крыма. Федеральное агентство новостей опубликовало фото с места ДТП.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Пятый канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
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