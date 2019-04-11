Полузащитник «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге

Москва, 11 апреля. Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев во время конфликта на дороге сломал нос пешеходу, которым оказался 29-летний гражданин США.

Инцидент произошел в Москве на улице Краснопрудная. Спортсмен на своем «Мерседесе» выехал на пешеходный переход и задел американца по имени Майкл Коу Джон Эли. Футболист выскочил из машины и набросился на пешехода с кулаками. Когда мужчина попытался сбежать, Гулиев догнал его и ударил два раза. В результате драки Эли получил перелом носа, сообщает KP.ru.

На место инцидента прибыли полиция и карета скорой помощи. Американец отказался от госпитализации и поехал в отделение вместе с полузащитником «Спартака». В отделении спортсмен осознал свою ошибку и извинился перед пострадавшим, предложив оплатить моральный ущерб и необходимые процедуры. После этого пострадавший отказался от претензий и забрал заявление.

Напомним, ранее футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены избили водителя ведущей Первого канала, а также напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». В четверг здание Пресненского суда, где проходило заседание по делу футболистов, эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает «Свободная пресса».