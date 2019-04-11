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Премьер-министр Украины ответил шуткой на вопрос о поддержке Порошенко

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Премьер-министр Украины ответил шуткой на вопрос о поддержке Порошенко

Киев, 11 апреля. Глава правительства Украины Владимир Гройсман уклонился от прямого ответа на вопрос о поддержке действующего главы государства Петра Порошенко.

«А что, Петр Алексеевич нуждается в поддержке? Я этого не увидел. Он нормально ходит!» — отшутился премьер, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Громадське».

Стоит отметить, что в январе 2019 года в Киеве состоялся предвыборный форум Петра Порошенко, в ходе которого Гройсман поддержал выдвижение кандидатуры действующего президента на второй срок.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Владимир Зеленский стал лидером первого тура с результатом 30,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей. Второй тур выборов президентских выборов назначен на 21 апреля.

После подведения итогов первого тура выборов Зеленскому и Порошенко предложили провести дебаты. Зеленский заявил, что готов принять участие в дебатах, однако они должны состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Кроме того, Зеленский предложил Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики. 6 апреля оба кандидата прошли тесты, результаты которых подтвердили отсутствие наркотической или алкогольной зависимости.                                                                                                                                                                                                   

Автор: Артем Никулин
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