Медведчук ответил Порошенко на обвинения в неэффективном обмене пленными

Киев, 11 апреля. Президент Украины Петр Порошенко препятствует процессу обмена военнопленными. Об этом в четверг заявил лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на претензии Порошенко, касающиеся неэффективной работы по обмену, пишет ««Страна ua».

«Я очень спокойной отношусь к подобным заявлениях. Почему? Потому что я знаю отношение и первого, и второго кандидата к вопросу обмена пленными. Их позиции ничего хорошего Украине не сулят. Что касается Порошенко, он находится в агонии от результатов первого тура выборов и в ожидании второго тура», — отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что он смог добиться освобождения 800 человек как со стороны Украины, так и со стороны республик Донбасса. По словам Медведчука, он готов обменять всех, как этого требуют подписанные Порошенко минские соглашения, однако украинский президент не дает на это разрешения.

Глава «Оппозиционной платформы» также обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин, напротив, оказывает активное содействие в решении этого вопроса, как это было во время организации крупного обмена в декабре 2017 года.

Медведчук добавил, что мог бы обменять всех украинских пленных на всех пленных ДНР и ЛНР, потратив на это 3-5 дней, однако Порошенко «торпедирует» процесс обмена с начала 2018 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшей работы Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку тут «не справился с функцией освобождения заложников».

Отметим, что Москва в феврале призвала ОБСЕ настойчивее требовать от Украины выполнить свои обязательства в вопросе освобождения удерживаемых лиц сторонами конфликта в Донбассе, поскольку нарушение Киевом обязательств по обмену «серьезно препятствует урегулированию ситуации».