Запашный удивил поклонников видео о «нападении» медведя

Москва, 11 апреля. Известный цирковой артист Эдгард Запашный стал жертвой медведя, который «напал» на него прямо во время репетиции выступления. Видео дрессировщик опубликовал на своей странице в Instagram.

Запашный очень часто делится с подписчиками необычными и захватывающими роликами о животных. Недавно артист показал, как кормят молодую тигрицу прямо на арене и опубликовал видео, на котором обнимается с тигром. В четверг в его профиле появились кадры с подписью: «На меня напал медведь!».

Дрессировщик рассказал на видео о происходящем на арене во время репетиции и подчеркнул, что сначала все шло по плану, однако потом произошло неожиданное — медведь напал на Запашного. Но потом в кадре появился маленький хищник, который лежит на полу у кроссовок артиста и грызет шнурки.

Поклонников порадовало забавное видео. Они отметили, что из медвежонка растет «будущая звезда».

«Такой медвеженочек забавный, ушки и лапки темные», — пишет один из подписчиков артиста.

«Сразу видно, одна большая семья!! И детишки и мишки, все при деле!», — заметил пользователь соцсети.

«Пока директор за репетицией наблюдает, медведь решает пошутить, а не связать ли между собой шнурочки кроссовок», — иронично подчеркивается в другом комментарии.

Ранее Запашный рассказал об инциденте во время циркового выступления, когда на него напала тигрица. Он подчеркнул, что за ней шел еще один тигр — Курт. По словам дрессировщика, у него не было места, чтобы увернуться, а в случае отступления, его ждал Курт.