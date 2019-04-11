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«Нафтогаз» рассказал о трех шагах в случае непродления транзита российского газа

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«Нафтогаз» рассказал о трех шагах в случае непродления транзита российского газа

Киев, 11 апреля. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что будет делать компания в случае непродления транзита российского газа по территории Украины.

Срок действующего контракта истекает в этом году и стороны пока не могут найти компромисс для его пролонгации. По словам Витренко, если соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа не будет продлено, «Нафтогаз» планирует предпринять три шага. Во-первых, «Нафтогаз» будет настаивать на исполнении «Газпромом» решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате 2,56 млрд долларов, заявил Витренко во время выступления на конференции «Борьба за энергетическую безопасность ЕС».

«Нафтогаз» рассказал о трех шагах в случае непродления транзита российского газа

Во-вторых, «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый контракт «исключительно по европейским правилам», добавил исполнительный директор украинской компании. Кроме того, отметил Витренко, «Нафтогаз» планирует инициировать новые слушания в арбитражном суде и взыскать с «Газпрома» более 12 млрд долларов за амортизацию украинской ГТС. Также Витренко заявил, что компания будет способствовать проведению реформ в газовом секторе для развития газового рынка Украины.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» договорился с пятью европейскими компаниями о формировании рабочей группы по созданию независимого оператора украинской ГТС.  Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил передать часть ГТС западным компаниям в обмен на инвестиции и поддержку Запада. Отметим также, что «Нафтогаз» рассматривает возможность использовать ПХГ для хранения европейского газа.

Автор: Софья Куликова
Источник: Укринформ
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