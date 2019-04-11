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Какой пример показал Юл Бриннер. Колонка Геннадия Онищенко

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Какой пример показал Юл Бриннер. Колонка Геннадия Онищенко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в авторской колонке для Федерального агентства новостей объяснил, почему для детей так важны примеры, которые они получают из произведений искусства и из средств массовой информации, и каковы сегодня этические нормы в этой области.

Какой пример показал Юл Бриннер. Колонка Геннадия Онищенко

Все крупные международные организации, и я это всецело поддерживаю, запрещают под своей эгидой заниматься благотворительной деятельностью производителям алкоголя и табака. У таких компаний просто не берут деньги на крупные гуманитарные мероприятия. Смысл этого ограничения такой: нельзя в сознании людей, особенно молодых, создавать положительный образ тех, кто связан с алкоголем и табаком. Это крайне не приветствуется, и этот тренд имеет серьезный этический смысл.

Сегодня не приветствуется, в том числе у нас, и так называемая скрытая реклама алкоголя и табака: когда в фильме или спектакле герой, особенно положительный, курит и пьет. Американцы, например, не стали вводить это ограничение на законодательном уровне, но в корпоративных этических правилах Голливуда это прописано: это касается и актеров, и режиссеров. Старые фильмы, где актеры в кадре курили и пили, конечно, никто не трогает, но в современных произведениях этого максимально стараются избегать.

Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Помните был такой фильм «Великолепная семерка», где главную роль сыграл актер Юл Бриннер, стрелявший не глядя, который, кстати, имел русские корни? («Великолепная семерка» — вестерн Джона Стерджеса, ремейк фильма Акиры Куросавы «Семь самураев». — Прим ФАН).

Бриннер долгие годы курил и в конце концов умер от табака — у него был рак легких. Незадолго до смерти он записал ролик, который завещал показать после своей смерти. В этом ролике он говорит, что умирает от болезни, вызванной курением, и всех призвал никогда не курить. Ролик действительно показали после смерти Бриннера, и это произвело фурор, когда человек перед смертью назвал себя жертвой табачной зависимости.

Поступок Бриннера сыграл немалую роль в формировании корпоративной этики Голливуда, которая не позволяет положительному герою курить и пить. Потому что дети ходят в кино, смотрят фильмы и готовы подражать положительному герою: дескать хороший дядя курит или пьет, значит это вроде как хорошо и нормально.

Поэтому таких соблазнов для детей лучше избегать. Именно в этой логике действует сегодня мировое сообщество, и это касается многих вопросов, касающихся произведений, рассчитанных в том числе на детей, в частности, музыки.

На мой взгляд, это позитивный тренд. Да, такие ограничения не решают всех проблем, но они вносят свой вклад в копилку этических основ общества. Это в первую очередь вопросы общественной нравственности.

Автор: Геннадий Онищенко специально для ФАН
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