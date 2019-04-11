Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в авторской колонке для Федерального агентства новостей объяснил, почему для детей так важны примеры, которые они получают из произведений искусства и из средств массовой информации, и каковы сегодня этические нормы в этой области.

Какой пример показал Юл Бриннер. Колонка Геннадия Онищенко

Все крупные международные организации, и я это всецело поддерживаю, запрещают под своей эгидой заниматься благотворительной деятельностью производителям алкоголя и табака. У таких компаний просто не берут деньги на крупные гуманитарные мероприятия. Смысл этого ограничения такой: нельзя в сознании людей, особенно молодых, создавать положительный образ тех, кто связан с алкоголем и табаком. Это крайне не приветствуется, и этот тренд имеет серьезный этический смысл.

Сегодня не приветствуется, в том числе у нас, и так называемая скрытая реклама алкоголя и табака: когда в фильме или спектакле герой, особенно положительный, курит и пьет. Американцы, например, не стали вводить это ограничение на законодательном уровне, но в корпоративных этических правилах Голливуда это прописано: это касается и актеров, и режиссеров. Старые фильмы, где актеры в кадре курили и пили, конечно, никто не трогает, но в современных произведениях этого максимально стараются избегать.

Помните был такой фильм «Великолепная семерка», где главную роль сыграл актер Юл Бриннер, стрелявший не глядя, который, кстати, имел русские корни? («Великолепная семерка» — вестерн Джона Стерджеса, ремейк фильма Акиры Куросавы «Семь самураев». — Прим ФАН).

Бриннер долгие годы курил и в конце концов умер от табака — у него был рак легких. Незадолго до смерти он записал ролик, который завещал показать после своей смерти. В этом ролике он говорит, что умирает от болезни, вызванной курением, и всех призвал никогда не курить. Ролик действительно показали после смерти Бриннера, и это произвело фурор, когда человек перед смертью назвал себя жертвой табачной зависимости.

Поступок Бриннера сыграл немалую роль в формировании корпоративной этики Голливуда, которая не позволяет положительному герою курить и пить. Потому что дети ходят в кино, смотрят фильмы и готовы подражать положительному герою: дескать хороший дядя курит или пьет, значит это вроде как хорошо и нормально.

Поэтому таких соблазнов для детей лучше избегать. Именно в этой логике действует сегодня мировое сообщество, и это касается многих вопросов, касающихся произведений, рассчитанных в том числе на детей, в частности, музыки.

На мой взгляд, это позитивный тренд. Да, такие ограничения не решают всех проблем, но они вносят свой вклад в копилку этических основ общества. Это в первую очередь вопросы общественной нравственности.