Штаб Порошенко открестился от ролика с фурой и Зеленским

Киев, 11 апреля. Избирательный штаб действующего президента Украины заявил о своей непричастности к изготовлению и распространению видеоролика, на котором шоумена Владимира Зеленского (главный оппонент Петра Порошенко на президентских выборах. — Прим. ФАН) сбивает фура.

Представители штаба открестились от видео и заверили журналистов местных СМИ, что ни администрация президента, ни штаб кандидата не имеют к этому отношения, пишет издание «Корреспондент».

Речь идет о записи, которая, по словам сотрудников штаба Зеленского, появилась 7 апреля в соцсети Facebook. На кадрах записи президент призывает украинцев присоединяться к нему. Сам ролик, а также описание к нему содержало ссылку на новый сайт Порошенко euua.org. После того, как пользователь регистрировался на этом ресурсе, он получал смс-сообщение со ссылкой на каналы в мессенджерах Telegram и Viber-каналы.

Скандальный ролик с фурой и Зеленским появился как раз в указанном Telegram-канале. Соратники шоумена усмотрели в этой записи угрозу физической расправы и пообещали, что охрана Зеленского будет усилена.

По факту распространения видео Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об угрозе или насилие в отношении государственного или общественного деятеля. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к заказу, изготовлению и распространению ролика.