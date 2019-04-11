Тимошенко пошутила про анализы Порошенко

Киев, 11 апреля. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пошутила про выступление президента страны Петра Порошенко, заметив, что «главный оратор сдал все анализы, а она нет». Об этом она заявила на Киевском форуме по безопасности.

Порошенко выступил до появления Тимошенко. Лидер «Батькивщины» выразила сожаление, что, не пройдя во второй тур президентских выборов, не сдавала анализы на алко- и наркозависимость. Политик иронично заметила, что «чувствует неудобство в связи с тем, что не вписалась в такой мощный тренд в украинском обществе», пишет ТАСС.

Тимошенко поинтересовалась у организаторов форума, принимают ли там без сдачи анализов. Она поблагодарила их за приглашение принять участие в мероприятии.

«Но хочу сказать, что несколько дискомфортно себя чувствую, потому что знаю, что передо мной выступал самый главный оратор [Порошенко], который сдал все анализы, а я нет», — заметила она.

В первом туре президентских выборов на Украине наибольшее количество голосов получили Порошенко и его соперник — шоумен Владимир Зеленский. Перед проведением второго тура артист предложил действующему главе страны провести дебаты на стадионе «Олимпийский». Одним из условий встречи кандидатов в президенты стала сдача анализов крови на наличие алкоголя или наркотиков.

Зеленский также пригласил Тимошенко стать ведущей дебатов. В свою очередь Порошенко заявил, что этот шаг соперника является проявлением неуважения к лидеру «Батькивщины».