Джулиан Ассанж арестован до 12 июня. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Суд над Ассанжем Сегодня внимание мировой общественности приковано к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Суд избрал журналисту меру пресечения до 12 июня — днем британская полиция задержала его на выходе из посольства Эквадора, где Ассанж проживал с 2012 года. Страна предоставила австралийцу политическое убежище, но в итоге аннулировала его. Сенсацией это не стало, ведь президент Эквадора Ленин Морено ранее обвинил Ассанжа в хакерстве — его лишили Интернета и права принимать гостей. Жизнь в посольстве превратилась едва ли не в домашний арест. Но WikiLeaks вступилась за основателя и обвинила Эквадор в нарушении международного права. Но, похоже, что адвокатов Ассанжа сейчас интересует другой важный вопрос: как не допустить экстрадиции в США, ведь там австралийцу грозит до 35 лет тюрьмы. Или же вообще смертная казнь. Джулиан Ассанж прославился, прежде всего, как глава интернет-проекта WikiLeaks, созданного в 2006-м. С первого же года сайт начал публиковать секретные документы, но широко стал известен в 2010-м, когда достоянием общественности стали материалы о военных США в Ираке и Афганистане. Американцев эти документы выставили, мягко говоря, не в лучшем свете: WikiLeaks рассказали миру об убийствах сотен мирных жителей, о пытках в печально известной Гуантанамо и множестве других неудобных фактов. Вашингтон обвинил Ассанжа в шпионаже, но в обществе разоблачения WikiLeaks вызвали множество дискуссий, которые, очевидно, с новой силой продолжатся и сегодня.

Роспуск властей Судана Множество новостей приходит сегодня не только из Лондона, но и столицы Судана. Министр обороны Авад бен Ауф ввел в стране чрезвычайное положение на три месяца и сообщил о роспуске правительства в Хартуме. Это произошло сразу вслед за тем, как армия объявила об уходе президента Омара аль-Башира, находившегося у власти почти 30 лет. Сведения о нем, кстати, крайне противоречивые. По некоторым данным, он арестован, а по другим — успел покинуть страну. В любом случае, свежую вакансию в руководстве займет Военный совет. На один год — ровно до тех пор, пока в Судане не пройдут очередные выборы главы государства. Протесты в Судане начались в конце прошлого года, когда тысячи граждан потребовали снизить цены на хлеб. Но со временем, как это часто бывает, аппетиты росли, и главным лозунгом стала отставка президента. Армия отказалась разгонять шествия, задержав лишь откровенных провокаторов. Более того, военные встали на защиту митингующих от других силовых структур — полиции и службы безопасности, которые остались на стороне властей и жестко подавляли волнения. Увы, не обошлось без жертв. Но сейчас, несмотря на, казалось бы, тяжелую ситуацию, в республике спокойно. Улицы Хартума заполнены счастливыми горожанами — армия призвала их не устраивать беспорядки, и люди, похоже, к этому прислушались.