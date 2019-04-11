Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны

Москва, 11 апреля. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны», был вырван из контекста.

Ранее в эфире «Эхо Москвы» артистка подчеркнула, что россияне, находящиеся за чертой бедности, сами в этом виноваты, а в ответ на возражения ей всегда хочется сказать: «Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?». Она посоветовала тем, кому плохо живется в России, «вставать и выезжать в другие страны».

Впоследствии Волочкова объяснила, что фразы, по ее мнению, были выдернуты СМИ из контекста интервью.

«Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение, что нельзя во всем винить только президента. Это все. А на меня все набросились как обычно», — указала артистка.

Стоит отметить, что слова балерины вызвали волну возмущения в ее адрес. На ее высказывание уже отреагировали в Сети. Россияне пришли к выводу, что иногда лучше просто садиться на шпагат, чем говорить. Не постеснялись в выражениях и в Госдуме, депутат которой, Елена Драпеко, усомнилась в умственных способностях Волочковой.

В разговоре с Федеральным агентством новостей продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят. Он посоветовал Волочковой «не открывать свой рот», если она не разбирается ни в экономике, ни в политике.