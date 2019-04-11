Винника оставили под стражей в Греции

Афины, 11 апреля. Суд первой инстанции Греции отказался освобождать россиянина Александра Винника, отклонив ходатайство адвокатов. Об этом в четверг заявил судья, объяснив свое решение неподсудностью дела.

«Суд отклоняет ходатайство как неприемлемое. Суд считает, что это дело ему не подсудно. Оно входит в компетенцию апелляционного суда, поскольку в данном случае речь идет о содержании под стражей для рассмотрения запроса об экстрадиции», — отметил он.

Таким образом, суд первой инстанции нарушил греческое законодательство, которое запрещает держать подозреваемого в следственном изоляторе дольше 18 месяцев. Винник же находится за решеткой уже 20 месяцев.

Россиянин был задержан в июле 2017 года по запросу США. Американские власти подозревают его в отмывании 4-9 млрд долларов через биржу криптовалют. Сам Винник все обвинения отрицает. Он также объявлял голодовку, протестуя против содержания под стражей и судебного преследования. В марте россиянин был вынужден временно прекратить голодовку после голодного обморока.