Донбасс сегодня: комбриг ВСУ организовал угоны внедорожников, Киев готовит расстрел своих журналистов

Донбасс, 11 апреля. Командование ООС готовит подлый план с артиллерийским расстрелом ЛНР и снайперским огнем по своим журналистам. Командование 128-й бригады ВСУ оказалось причастно к массовым угонам дорогих внедорожников в зоне силовой операции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Боевые машины пехоты, бронетранспортеры и минометы различного калибра использовали Вооруженные силы Украины при обстрелах территории Донецкой народной республики, информирует представительство дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

На всех ключевых направлениях обороны республики украинские войска вели обстрелы с применением указанных вооружений. Под Донецком и на юге республики активные обстрелы велись с использованием гранатометов различного типа и крупнокалиберных пулеметов. Всего, по данным Центра, зафиксировано 11 обстрелов территории ДНР, ранен один боец республиканских сил сопротивления.

Несколько снизилась напряженность на линии боевого соприкосновения киевских подразделений и сил Луганской народной республики. По данным представительства луганчан в СЦКК, за минувшие сутки солдаты Киева пять раз открывали огонь по населенным пунктам республики. Под огонь 82-мм минометов, БМП и гранатометов попали поселки Фрунзе, Калиново и Калиново-Борщеватое.

Киев готовит масштабную провокацию в Донбассе

Но, как оказалось, обстановка в ЛНР может быть затишьем перед бурей. Официальный представитель министерства внутренних дел ЛНР Виталий Брыксин сообщил, что командование Операции объединенных сил готовит масштабную провокацию в Луганской области. Данные получены правоохранителями ЛНР от сознательного бойца спецрезерва украинской армии, который раскрыл защитникам республики подробности готовящейся провокации.

Согласно полученной информации, районы Станицы Луганской, Трехизбенки и других населенных пунктов подконтрольной ВСУ части региона будут подвергнуты массированному артобстрелу ВСУ с целью вызвать ответный огонь республиканских сил.

«Провокация будет проводиться из районов зон безопасности (так называемая «серая зона». — Прим. ФАН). Если Народная милиция [ЛНР] не будет отвечать на артиллерийский огонь, ВСУ сами обстреляют свои позиции и выдадут это за огонь Народной милиции ЛНР», — сообщил Брыксин в комментарии корреспонденту ФАН.

Но даже не это главное в замысле командования ООС. Как сообщил Брыксин со ссылкой на информацию источника из ВСУ, украинским снайперам в районах провокации отдан приказ на ликвидацию конкретных украинских журналистов, которые будут задействованы для фиксации «ответного огня террористов». Гибель сотрудников СМИ будет преподнесена как результат «агрессии» армии ЛНР.

Военно-криминальная группировка сформировалась на базе одной из бригад ВСУ

Офицеры 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины причастны к серии угонов дорогостоящих автомобилей-внедорожников в зоне ООС, сообщает горячая линия правоохранительных органов ДНР. Как следует из информации, благодаря сознательному военнослужащему бригады — информатору донецких силовиков — установлены личности причастных к схеме офицеров.

Согласно полученной информации, руководство 128-й бригады создало с представителями местного криминалитета Донбасса военно-криминальное сообщество, целью которого является незаконное обогащение украинских командиров. Со своей стороны командный состав соединения обеспечивает «крышу» криминалу, угонами же машин занимаются представители преступных кругов региона по заказу офицеров ВСУ.

К угонам дорогих внедорожников, по данным донецких правоохранителей, причастен лично командир 128-й бригады Сергей Собко, заместитель комбрига по тыловому обеспечению Виталий Дуркабан с позывным Дерибан, а также полковник Юрий Сапрунович. Как сообщил военнослужащий бригады, за схему отвечает Дуркабан. Автомобили свозятся с различных районов Донбасса, в том числе и с Луганской области.

Машины похуже командование отдает на нужды подразделения, получше — оставляет себе или отправляет по месту жительства (это преимущественно западные регионы Украины). Оформляются пополнения автопарка как «подарки сочувствующих бизнесменов солдатам», рассказал боец ВСУ. Кроме того, информатор привел пример, когда одному из офицеров командного состава бригады, полковнику Босюку, на день рождения, 23 февраля, пригнали на заказ хороший автомобиль.

Ранее и донецкие, и луганские правоохранители и представители надзорных ведомств неоднократно сообщали об обращениях жителей подконтрольных ВСУ районов Донбасса о массовом угоне дорогих внедорожников в зоне проведения силовой операции. Информатор донецких силовиков пролил свет на заказчиков и кураторов данной схемы.