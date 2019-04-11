Главные новости 11 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 11 апреля.

Армия Судана приняла решение в ходе экстренного заседания снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров СМИ сообщили о военном перевороте в Судане.

Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко поделился ссылкой на видео, где его соперника по предвыборной гонке, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик. Зеленского «сбила» фура на предвыборном ролике Порошенко.

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на появление видео, на котором шоумена сбивает грузовик. В штабе Зеленского уверены, что ролик сделала предвыборная команда действующего президента страны Петра Порошенко. Штаб Зеленского отреагировал на видео команды Порошенко со «сбитым фурой» шоуменом.

Взрыв прогремел в четверг возле избирательного участка в индийском городе Гардчироли (штат Махараштра). Как сообщают местные СМИ, жертв и пострадавших нет. Боевики устроили теракт возле избирательного участка в Индии.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что россияне, находящиеся за чертой бедности, сами в этом виноваты, и посоветовала тем, кому плохо живется в России, «вставать и выезжать в другие страны». На это отреагировали Иосиф Пригожин, в Думе и в соцсетях Пригожин посоветовал Волочковой не открывать рот, а в соцсетях призвали молча «шпагатить».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий позитивно оценил резолюцию ПАСЕ в отношении России. В то же время он отметил, что ее принятие не означает немедленного возвращения делегации РФ в ПАСЕ Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ.

Российский исполнитель Александр Панайотов, который поддерживал с погибшей Юлией Началовой дружеские отношения, видит в ее внезапной смерти что-то мистическое. По словам музыканта, коллега по цеху снится ему «практически каждую ночь». Панайотов рассказал, кто виноват в смерти Началовой.

Специалисты Росконтроля провели исследование 20 марок кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши. Росконтроль назвал лучшие кефир и простоквашу.

Санкции Соединенных Штатов против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Российской Федерацией, являются незаконными с точки зрения международного права. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. В Крыму считают, что Германия пересмотрит отношение к полуострову в ответ на давление США.

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил твердую позицию Василия Небензи в Совбезе ООН по Венесуэле. В Госдуме оценили остроумие Небензи и твердую позицию РФ по Венесуэле.