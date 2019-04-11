Россия поднимет вопрос об аресте Ассанжа в международных организациях

Москва, 11 апреля. Россия намерена поднять вопрос об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на площадках международных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

«Это случай, который вошел в историю как попрание свобод журналистов, мы будем выходить с этой ситуацией на площадки международных организаций, важно, чтобы профильные организации сказали свое слово», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что полиция Великобритании арестовала Джулиана Ассанжа по запросу США об экстрадиции. В ближайшее время британский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США.

Стоит отметить, что с 2012 года Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. В 2017 году расследование в отношении Ассанжа в Швеции было приостановлено. В 2018 году стало известно, что власти США планируют предъявить обвинение Ассанжу, а также намерены добиваться его экстрадиции. В случае экстрадиции в США, Ассанж может получить длительный тюремный срок за шпионаж. При этом сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США ему угрожает смертельная опасность.