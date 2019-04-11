Полторак анонсировал новый проход украинских кораблей через Керченский пролив

Киев, 11 апреля. Украинские корабли направят в Керченский пролив после того, как «будут готовы военно-морские силы страны». Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Степан Полторак.

Он заверил, что украинские корабли будут «совершать проход через Керченский пролив», так как в противном случае это будет означать, что Украина отказывается от Азовского моря. Об этом пишет РИА Новости.

«И будем совершать (проход — прим.) тогда, когда мы получим полную готовность наших военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», — сказал Полторак.

Напомним, в конце ноября 2018 года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников РФ о немедленной остановке экипажей.

Три бронекатера были задержаны, а моряков арестовали по решению судов Крыма. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав его однозначной провокацией Киева. Об этом свидетельствуют документы, которые были обнаружены на украинских кораблях. По словам Лаврова, главная цель Киева заключалась в том, чтобы спровоцировать международный скандал и решить внутренние проблемы страны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.