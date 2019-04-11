Эквадор объяснил, почему лишил Ассанжа гражданства

Кито, 11 апреля. Власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Хосе Валенсия, выступая на пресс-конференции.

Он отметил, что причиной отзыва гражданства стало нарушение условий пребывания на территории эквадорского посольства.

«Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений», — пояснил Валенсия.

Напомним, что в четверг власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища и допустили британскую полицию на территорию посольства, где он скрывался более 6 лет. Журналист, который находился под домашним арестом, в 2012 году нарушил условия освобождения под залог и скрылся на территории посольства Эквадора, опасаясь депортации в Швецию, где он проходил подозреваемым по уголовному делу об изнасиловании. Это производство было закрыто в 2017 году.

Однако претензии к основателю WikiLeaks были не только у Стокгольма, но и у США. Вашингтон обвиняет Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности. В комментарии Минюста США уточняется, что 47-летнего гражданина Австралии задержали в «рамках американо-британского договора о выдаче». Эту информацию уже подтвердил Скотланд-Ярд.

Ранее американские СМИ писали, что в США Ассанжу может грозить до 35 лет лишения свободы за публикацию секретных документов Госдепартамента. А адвокат подозреваемого считает, что его подзащитному может даже грозить смертная казнь.