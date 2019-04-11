Глава МВФ назвала здоровой макроэкономическую ситуацию в России

Вашингтон, 11 апреля. Макроэкономическая ситуация в России — здоровая, однако для полного раскрытия потенциала экономики стране необходимо продолжить структурные реформы. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции во время Весенней встречи МВФ и Всемирного банка.

«В целом, макроэкономическая ситуация в России довольно здоровая, если смотреть на цифры, но мы по-прежнему считаем, что нужны более глубокие и структурные реформы, чтобы раскрыть потенциал России полностью», — цитирует слова Кристин Лагард ТАСС.

В январе МВФ в прогнозе понизил рост ВВП России до 1,6% в 2019 году. Однако в октябрьской версии прогноза сообщалось, что рост российского ВВП планируется на уровне 1,8% в 2019 и 2020 годах. Как отмечали эксперты, пересмотр прогноза может быть связан с ужесточением финансовых условий.

Как отметил доктор экономических наук и проректор РАНХиГС Андрей Марголин в комментарии Федеральному агентству новостей, снижение ВВП в России в 2019 году вряд ли произойдет, так как цены на нефть стабильны и в какие-то моменты даже повышаются.

Как передает RT, Международный валютный фонд также пересмотрел прогноз роста мирового ВВП. Как сообщалось в докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook, прогноз мирового ВВП на 2019 год понижен на 0,2 процентного пункта — до 3,3%