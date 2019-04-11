США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

Вашингтон, 11 апреля. США планируют разместить в Румынии систему ПРО THAAD. Соответствующая информация содержится в сообщении Европейского командования США, которое было распространено в четверг.

Система ПРО THAAD будет размещена на территории Румынии на время технических работ и модернизации расположенного там комплекса Aegis Ashore по запросу НАТО.

«По запросу НАТО министр обороны разместит американскую систему THAAD в Румынии этим летом для поддержки противоракетной обороны НАТО», — подчеркивается в сообщении.

В нем также сообщается, что 32-е командование противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных сил США 69-й противовоздушной артиллерийской бригады, которое в настоящее время находится в Техасе, будет интегрировано в архитектуру ПРО НАТО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США завершили учения, в рамках которых было протестировано оперативное развертывание в Израиле систем противоракетной обороны THAAD. В интервью Федеральному агентству новостей политолог Максим Жаров заявил, что Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие в Израиле, который они используют как таран на Ближнем Востоке. А политолог Юрий Якорь сообщил, что Израиль является одним из важнейших союзников США в мире, поэтому в случае какого-либо конфликта в Иране именно Израиль станет главной американской базой.