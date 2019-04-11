Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Анкара, 11 апреля. Российский истребитель Су-57 по ряду показателей превосходит американский F-35. К такому выводу пришло государственное турецкое информагентство Anadolu, опубликовавшее инфографику, в которой сравнило два самолета.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна найдет замену истребителям F-35 в случае отказа Соединенных Штатов от их поставки. Вашингтон угрожает Анкаре из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Согласно исследованию турецкого СМИ, российский Су-57 оказался значительно лучше американского истребителя по таким параметрам, как максимальная скорость (2,6 тысячи километров в час против 1,9 тысячи километров в час), максимальная продолжительность полета (5,8 часа против 2,36 часа), максимальная взлетная масса (35,480 тонны против 31,751 тонны) и максимальная боевая нагрузка (10 тонн против 8,16 тонны).

Турецкое издание среди уникальных особенностей Су-57 выделило способность совершать взлет и посадку на коротких дистанциях, а также сверхманевренность и бесфорсажный полет на сверхзвуке.

В материале при этом упоминается о модификации американского F-35, которая способна совершать вертикальные взлет и посадку. Помимо этого, как уточняется в инфографике, истребитель также способен координировать действия группировки самолетов в зоне противника.

Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35. Аналитики отметили, что российский самолет превосходит американский по маневренности, скорости и дальности. При этом, по версии авторов материала, натовский F-35 менее уязвим для систем обнаружения.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин, в настоящее время Воздушно-космические силы (ВКС) РФ находятся на подъеме, а новейший истребитель Су-57 — это порыв российской военной авиации, поскольку этот самолет по основным показателям превосходит свой западный аналог.