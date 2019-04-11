Памела Андерсон вступилась за Ассанжа

Вашингтон, 11 апреля. Американская актриса Памела Андерсон выразила возмущение арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Андерсон уверена, что Лондон пытается отвлечь внимание населения от проблем с Brexit.

Актриса заявила, что она в шоке от ситуации с Ассанжем. Андерсон отметила, что не может точно расслышать, что сказал основатель WikiLeaks во время задержания. Актриса вступилась за Ассанжа, отметив, что он выглядит очень плохо.

«Как ты могла, Великобритания? Конечно, ты — шавка Америки, вам нужно отвлечь внимание от вашей идиотской ерунды с Brexit», — написала Андерсон в Twitter.

Актриса назвала президента США «эгоистичным и жестоким» трусом, который перевернул весь мир задом наперед. Андерсон выразила возмущение поступком «лжецов и воров».

Напомним, в четверг Ассанжа арестовали в здании дипломатического представительства. В Скотланд-Ярде заявили, что арест был произведен по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистральным судом в июне 2012 года после того, как Эквадор отозвал у Ассанжа убежище. В комментарии Минюста США уточняется, что 47-летнего гражданина Австралии задержали в «рамках американо-британского договора о выдаче». В США против Ассанжа выдвинуто обвинение в сговоре с целью участия в хакерской деятельности. Основателю WikiLeaks грозит до 5 лет тюрьмы.

Бывший специальный агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден назвал задержание основателя Ассанжа «черным днем для свободы прессы». Сноуден заявил, что кадры задержания основателя WikiLeaks «попадут в учебники истории».