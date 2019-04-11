Сирия, 11 апреля. Вертолеты коалиции были замечены над городом Кобани в Алеппо. Один из высокопоставленных главарей ССА** был убит неизвестными в Африне. Террористы ИГ1 совершили новое нападение в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами в Северной Хаме.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла одного из высокопоставленных главарей группировки в результате атаки неизвестных в Африне.

«Исламское государство»1: совершило нападение на почтовую станцию ​​в городе Тайян в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Турции: продолжают проводить разведывательные вылеты на севере Ракки.

Международная коалиция: осуществила полеты над городом Кобани в северной части Алеппо.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): понесли потери в результате взрыва вблизи города Джурф Ас-Сахар в Ираке.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (RojavaCudi) сообщает о том, что вертолеты международной коалиции были замечены недалеко от города Кобани, расположенного на границе Сирии и Турции. Какую цель преследовали силы западного альянса, не уточняется.

Тем временем на северо-западе региона произошла атака неизвестных, передает информационное агентство Anna-News. Группа вооруженных людей напала на одного из высокопоставленных главарей протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) на магистрали Аль-Джейне — Раджу. Активисты вооруженной оппозиции связывают произошедшее с деятельностью курдских бандформирований, осуществляющих подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Турцией группировок.

Стало известно, что автомобиль, который подорвался на мине в городе Манбидж несколькими часами ранее, принадлежал главе «Военного совета Манбиджа». Напомним, в городе произошли два взрыва, однако жертв среди населения удалось избежать.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал DeirezZor 24 сообщает о том, что неизвестные боевики, предположительно являющиеся членами подпольных групп «Исламского государства», совершили нападение на почтовую станцию ​​в городе Тайян, расположенном в восточной части провинции. Атака привела к гибели и ранению ряда бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Кроме того, поступают данные о том, что нескольких курдов нападавшие взяли в плен. Таким образом, отряды SDF продолжают нести потери вследствие участившихся вылазок боевиков террористической группировки.

Провинция Ракка

Продолжается эксгумация тел из братской могилы, обнаруженной в районе Аль-Фахеха в городе Ракка. Останки еще 14 человек, погибших в результате авианалетов международной коалиции, были перезахоронены на местном кладбище. Недавно также поступали сведения об эксгумации 500 гражданских лиц. Напомним, данные территории были захвачены курдскими силами в октябре 2017 года. При этом во время «освободительной операции» погибли сотни мирных жителей города, большинство из которых были убиты авиаударами военных самолетов стран Запада.

Между тем турецкие ВВС продолжают осуществлять разведывательные вылеты над северными районами Ракки, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (PetTheGreat1). Напомним, несколькими часами ранее сообщалось, что это может являться свидетельством скорого начала наступления ВС Турции. Как известно, Анкара не раз заявляла о намерении зачистить приграничную зону от радикальных курдских формирований, таких как Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хама

На севере региона продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что противники обмениваются ударами недалеко от линии разграничения сил сторон. Правительственные войска открыли ответный огонь по зонам дислокации исламистов в районе населенного пункта Аль-Хавиз. Данные о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, столкновения в этом районе были спровоцированы джихадистами незаконных бандгрупп, которые практически ежедневно нарушают режим тишины, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что трое бойцов иракских военизированных отрядов «Хашд Аш-Шааби» получили ранения в результате взрыва бомбы неподалеку от города Джурф Ас-Сахар, расположенного юго-западнее Багдада. Отмечается, что взрывное устройство было активировано в момент проезда патрульных Сил народной мобилизации. Несмотря на то, что на данный момент ни одно из незаконных вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, предполагается, что бомба была установлена боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства», члены которых до сих пор скрываются в пустынных областях страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)