Путин потребовал не допустить роста тарифов на вывоз мусора
Москва, 11 апреля. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил держать под контролем тарифы на вывоз мусор для населения.
«Они должны оставаться на нынешнем уровне», — потребовал глава государства.
О поручении президента сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что члены кабмина прекрасно понимают, что нагрузки на региональных операторов не должны быть сильными, ведь все, что власти вменяют в обязанность региональному оператору, обернется дополнительными тратами для населения.
Напомним, вопрос переработки мусора глава государства поднял 20 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию РФ. Президент сообщил, что в настоящее время почти 80% регионов полностью или частично перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами президент поручил Общероссийскому народному фронту.
Особое внимание, как подчеркнул Путин, должно быть уделено вопросу вывоза и утилизации мусора. По его словам, в ряде регионов страны полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Эти вопросы, как напомнил он, поднимались еще в ходе его прямой линии с гражданами РФ.
«Теперь нужно решать этот вопрос. До 2024 года необходимо рекультивировать все проблемные свалки», — потребовал он.