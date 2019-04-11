Небензя сообщил об отсутствии серьезных противоречий по Ливии с СБ ООН

Нью-Йорк, 11 апреля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у России нет серьезных противоречий со своими коллегами из Совета Безопасности по ситуации в Ливии. Он подчеркнул, что Москва поддерживает вариант пути примирения и национального единства Ливии.

Как передает Reuters, Франция заблокировала заявление ЕС с призывом к командующему Ливийской национальной армии маршалу Халифе Хафтару прекратить наступление на востоке Ливии. Об этом изданию заявили дипломатические источники, назвав это примером того, как внутренние разногласия в Евросоюзе подрывают глобальное влияние международной организации.

В проекте заявления ЕС было сказано, что наступление сил ЛНА «подвергает опасности гражданское население, подрывает политический процесс и создает риск дальнейшей эскалации с серьезными последствиями, включая террористическую угрозу, для всего региона».

Издание отмечает, что между Францией и Италией есть разногласия по вопросам снижения эскалации в Ливии. Как пишет Reuters, Франция, которая имеет нефтяные активы на востоке Ливии, в последние годы оказывала военную помощь Хафтару. Италия же выступает за поддержанного ООН премьер-министра Фаеза Сараджа. Глава Европарламента Антонио Таяни заявлял, что у Парижа и Рима «расходятся интересы» в Ливии.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар отдал приказ подразделениям начать наступательную операцию на столицу Ливии — Триполи. Сейчас в этом городе базируется Правительство национального единства. 10 апреля силы ЛНА взяли под свой контроль военную базу в 40 километрах от Триполи, а также захватили 14 боевых машин и их экипажи на окраинах Триполи.