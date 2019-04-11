Суд в Лондоне оставил Ассанжа под арестом

Лондон, 11 апреля. Суд в Лондоне признал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог и оставил его под арестом. Следующие слушания пройдут 2 мая, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в июне 2012 года Ассанж, находившийся в Великобритании под подпиской о невыезде и домашним арестом, скрылся на территории посольства Эквадора. Журналист опасался депортации в Швецию, где он проходил фигурантом по делу об изнасиловании, несмотря на то, что в мае 2012 года Верховный суд Англии отклонил апелляцию Швеции об экстрадиции.

С тех пор журналист не покидал стен дипломатического представительства. В четверг власти Эквадора лишили его гражданства и политического убежища и допустили британскую полицию на территорию посольства.

Примечательно, что прокуратура Швеции прекратила уголовное дело против Ассанжа еще в 2017 году, однако журналисту грозит уголовное преследование в США. Вашингтон обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с целью участия в хакерской деятельности. В комментарии Минюста США уточняется, что 47-летнего гражданина Австралии задержали в «рамках американо-британского договора о выдаче». Эту информацию уже подтвердил Скотланд-Ярд, сообщает RT.

Ранее американские СМИ писали, что в США Ассанжу может грозить до 35 лет лишения свободы за публикацию секретных документов Госдепартамента. А адвокат подозреваемого считает, что его подзащитному может даже грозить смертная казнь.