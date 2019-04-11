Жена священника подверглась травле из-за фото с конкурса красоты на Урале

Екатеринбург, 11 апреля. Пользователи Сети устроили травлю супруги магнитогорского иерея отца Сергия Зотова Оксаны из-за фото с конкурса красоты.

Супруга священника приняла участие во всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная». Жюри присвоили ей титул «Мисс чувственность». Женщина поделилась фотографиями с конкурса в социальных сетях, однако пользователи неоднозначно восприняли снимки.

Стоит отметить, что Зотова сильно отличается от устоявшегося образа супруги священнослужителя — блондинка с ярким макияжем, владелица салона красоты. Муж не видел ничего противоречащего канонам православной церкви в деятельности жены. Однако земляки были с ним не согласны.

«Знакомьтесь — магнитогорская попадья», — подписал ее фото ресурс «Пикабу», где и началась травля Зотовой.

По словам пользователей Сети, «гламурная дамочка» якобы славится своим эпатажным поведением. Уральцы посоветовали супругам вести себя скромнее, приводя в пример некую поездку Зотовых на Барбадос.

Отец Сергий Зотов информацию об отпуске опроверг. В беседе с Znak.com он заверил, что только после знакомства с постом «Пикабу» узнал, где находится остров. Он добавил, что супруга из инцидента сделала выводы. Он тоже не остался безнаказанным: его перевели со службы в кафедральном соборе Магнитогорска в храм в селе Фершампенуаз.

«Думаю, что травля идет целенаправленно, — приводит его слова «Ридус», — но кто это делает, я не знаю».

«Мисс чувственность», спасаясь от обидчиков, закрыла свою страницу в соцсети «ВКонтакте», однако сохранила профиль в Instagram, где выложены несколько фото с конкурса «Ты уникальная».

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