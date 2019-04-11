В посольстве Эквадора рассказали о судьбе кота Ассанжа

Лондон, 11 апреля. Кот основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрашивал ему жизнь в эквадорском посольстве в Лондоне, уже давно не живет в здании дипломатического учреждения. О судьбе животного рассказал представитель посольства.

«Его здесь нет с сентября [2018 года], я думаю. Его уже давно забрали адвокаты господина Ассанжа. Мы не зоомагазин, так что мы не держим здесь животных», — сообщили РИА Новости ведомстве.

Основатель WikiLeaks завел питомца в мае 2016 года. Кот со временем стал популярен в социальных сетях, в частности «завел» собственный аккаунт в микроблоге Twitter.

В октябре прошлого года эквадорские дипломаты представили Ассанжу специальный регламент поведения, согласно которому посольство обязало австралийца самого заботиться о животном. В случае несоблюдения правил дипломатическое учреждение грозило отправить кота в приют.

В ноябре редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон рассказала, что Ассанжу пришлось расстаться с животным, он попросил своих юристов доставить кота в безопасное место. По словам активистки, кот оказался у семьи основателя WikiLeaks.

Напомним, в четверг стало известно о задержании австралийца. По данным пресс-службы Скотленд-Ярда, Ассанж пробудет в полицейском участке в центре Лондона до заседания Вестминстерского магистратского суда. Эквадор отказал Ассанжу в убежище, где он скрывался с 2012 года.

Несколько лет назад основатель WikiLeaks обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище по причине опасений экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства США.

Ранее стало известно, что Вашингтон обвинил Ассанжа в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров.