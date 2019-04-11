В МИД РФ отреагировали на демарш Японии из-за беспилотников на Курилах

Москва, 11 апреля. Претензии Японии на действия России, которые осуществляются на Курильских островах, свидетельствуют о нежелании Токио признать итоги Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя демарш Японии из-за размещения беспилотников на Курильских островах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ напомнила, что 9 апреля власти Японии выразили протест России в связи с информацией СМИ о размещении беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил РФ в Курильском и Южно-Курильском районах Сахалинской области. Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно обращала внимание Токио на неприемлемость демаршей, которые являются вмешательством во внутренние дела РФ.

Она подчеркнула, что Россия имеет право проводить любые мероприятия на своей территории, в том числе в целях укрепления обороноспособности государства.

«Расцениваем действия японских властей как еще одно свидетельство упорного нежелания признать итоги Второй мировой войны... Подобный настрой на грани реваншизма далек от заданного лидерами России и Японии вектора на укрепление доверия», — отметила Захарова.

Россия и Япония много лет обсуждают заключение мирного договора. При этом Токио заявляет о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японская сторона утверждает, что вопрос принадлежности островов регулируется двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был подписан в 1855 году.

В 1956 году СССР и Японии подписали декларацию, которая предполагает возможность рассмотрения вопроса о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан. В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.